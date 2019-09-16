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Сегодня 14:13

Дизайн элитного смартфона Huawei Mate 30 RS Porsche Design будет напоминать небоскреб

Ни цены, ни характеристик смартфона в сети пока нет
Популярный интернет-инсайдер Эван Блэсс, опубликовавший буквально недавно официальный рендер грядущего флагмана Huawei Mate 30 Pro, дополнил утечку первым изображением Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

По всей видимости, компания намерена выпустить сразу три модели в рамках линейки Mate 30. В нее теперь входят не только ожидаемые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, но также и Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

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По части дизайна Huawei Mate 30 Pro и Huawei Mate 30 RS Porsche Design будут заметно отличаться друг от друга — так, последний будет оснащен большой черной полосой на задней панели, которая вроде как подразумевает небоскреб.

Кроме этого пока никакой информации о новинке нет. Но судя по всему, смартфон будет оснащен максимальным объемом как оперативной, так и постоянной памяти, а также иметь гораздо более высокий ценник, чем Huawei Mate 30 Pro.

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