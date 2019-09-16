Дизайн элитного смартфона Huawei Mate 30 RS Porsche Design будет напоминать небоскреб

По части дизайна Huawei Mate 30 Pro и Huawei Mate 30 RS Porsche Design будут заметно отличаться друг от друга — так, последний будет оснащен большой черной полосой на задней панели, которая вроде как подразумевает небоскреб.

Кроме этого пока никакой информации о новинке нет. Но судя по всему, смартфон будет оснащен максимальным объемом как оперативной, так и постоянной памяти, а также иметь гораздо более высокий ценник, чем Huawei Mate 30 Pro.