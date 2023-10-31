Дизайн флагмана, но низкая цена: представлен Huawei Nova 11 SE с 90 Гц экраном и 108 Мп тройной камерой

Этот смартфон сочетает в себе дизайн премиум-класса и доступную цену, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет высококачественное устройство без необходимости тратить огромные суммы.

Одной из главных особенностей Huawei Nova 11 SE является его 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он обеспечивает плавное и четкое отображение контента, делая просмотр видео и игры на этом устройстве настоящим удовольствием.

Но это еще не все. Смартфон также оснащен тройной камерой с главным датчиком на 108 Мп, что позволяет делать потрясающие снимки с высоким разрешением.

Под капотом устройства находится процессор Snapdragon 680, который обеспечивает быструю и эффективную работу смартфона. Huawei Nova 11 SE также поддерживает быструю зарядку и имеет аккумулятор большой емкости.

Что же до цен, то за базовую модификацию 8/256 ГБ попросят $275, а за вариант 8/512 ГБ — $300.