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Дизайн флагманского смартфона Huawei P50 раскрыли за несколько месяцев до анонса
Если компания и вправду выберет подобный стиль, то это будет что-то по-настоящему свежее
В сети появилось сразу два изображениях, раскрывающих дизайн нового флагманского смартфона Huawei - Huawei P50. Что интересно, китайский техногигант уже который год подряд допускает те или иные утечки своих новинок аж за несколько месяцев до официального анонса.
Источником данного слива стал популярный интернет-инсайдер, который неоднократно публиковал достоверную информацию о продуктах Huawei задолго до их публичных презентаций. Вот и на этот раз он [показал}(https://twitter.com/RODENT950/status/1332003394916061185) сразу два дизайна, один из которых может стать финальным для Huawei P50. Самым необычным из них, конечно же, является тот, который имеет блок основной камеры в виде урезанной окружности.
Напомним, что анонс линейки P50 ожидается в начале весны 2021 года. При этом до конца не ясно, какие именно аппаратная и программная платформы лягут в основу флагманских смартфонов Huawei. Утечки, касающиеся данного аспекта, могут начать появляться уже в первые недели следующего года.