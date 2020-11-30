Дизайн флагманского смартфона Huawei P50 раскрыли за несколько месяцев до анонса

Источником данного слива стал популярный интернет-инсайдер, который неоднократно публиковал достоверную информацию о продуктах Huawei задолго до их публичных презентаций. Вот и на этот раз он [показал}(https://twitter.com/RODENT950/status/1332003394916061185) сразу два дизайна, один из которых может стать финальным для Huawei P50. Самым необычным из них, конечно же, является тот, который имеет блок основной камеры в виде урезанной окружности.