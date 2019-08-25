Дизайн флагманского смартфона OnePlus 7T рассекречен на видео

Ресурс Pricebaba опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 7T, пока не представленного производителем официально.

Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks и совладелец профильного ресурса SlashLeaks.

Главным внешним отличием от предшественника стала основная камера на задней панели. У OnePlus 7 модули камеры организованы вертикально, а у OnePlus 7T — горизонтально и в модном сейчас круглом выступе с интересным оформлением.

OnePlus 7T оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом, процессором Snapdragon 855 Plus, до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфоны OnePlus 7 и 7 Pro были представлены в мае 2019 года. Как ожидается, OnePlus 7T и 7T Pro дебютируют уже 26 сентября, одновременно с умным телевизором OnePlus TV.

Источник также подтвердил, что OnePlus выпустит специальное «гоночное» издание OnePlus 7T McLaren Senna Edition, хотя и не сообщил подробностей.