Дизайн Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra утек в сеть

Судя по утечке, Galaxy S25 Ultra получит более округленные углы и обновленный корпус с пространством для четырех камер, а базовые модели Galaxy S25 и S25+ сохранят привычную тройную камеру.

Все модели будут иметь одинаковое расположение кнопок — с вырезами для питания и громкости на левой стороне.