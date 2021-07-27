Дизайн и характеристики камеры грядущего флагмана Xiaomi Mi 12 «слили» в сеть

Например, в основу девайса ляжет чип Snapdragon 895. При этом основная камера будет многомодульной, с главным на 192 Мп. Mi 12 сможет делать фотографии с 5-кратным оптическим зумом и от 60 до 100-кратным цифровым.

Вполне вероятно, что устройство также оснастят подэкранной фронтальной камерой. Такая, напомним, должна дебютировать в грядущем Mi Mix 4.