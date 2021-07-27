Дизайн и характеристики камеры грядущего флагмана Xiaomi Mi 12 «слили» в сеть

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Дизайн и характеристики камеры грядущего флагмана Xiaomi Mi 12 «слили» в сетьА также прочие подробности «железа»
До выхода нового флагмана Xiaomi — Mi 12 — осталось ещё несколько месяцев. Так, по последним данным, устройство должны представить лишь в конце 2021 года. Но уже сейчас интернет-инсайдеры начали публиковать первые масштабные утечки, касающиеся аппарата.
Так, в Telegram-канале Equal Leaks появился пост с ссылкой на китайские источники. В нём можно увидеть внешний вид блока основной камеры смартфона, а также его характеристики.
Например, в основу девайса ляжет чип Snapdragon 895. При этом основная камера будет многомодульной, с главным на 192 Мп. Mi 12 сможет делать фотографии с 5-кратным оптическим зумом и от 60 до 100-кратным цифровым.
Вполне вероятно, что устройство также оснастят подэкранной фронтальной камерой. Такая, напомним, должна дебютировать в грядущем Mi Mix 4.