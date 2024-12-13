Дизайн iPhone 17 так сильно изменится, что Android-смартфоны начнут его массово копировать

Источники в цепочках поставок подтверждают, что модуль камер флагманов будет напоминать «взлетно-посадочную полосу» и перекликаться с внешним видом Google Pixel 9 Pro.

При этом инсайдер уточняет, что точное расположение объективов пока неизвестно, но общий стиль смартфонов станет новым ориентиром на рынке.

Китайские бренды уже готовятся адаптировать аналогичный внешний вид для своих моделей, что подтверждает тенденцию влияния решений Apple на весь рынок.

Информация о значительных изменениях в линейке iPhone 17 ранее появлялась и в других источниках, включая издание The Information.

Ожидается, что официальная презентация новых смартфонов состоится осенью 2025 года.