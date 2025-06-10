Дизайн Nothing Phone (3) впервые утек в сеть благодаря фото от инсайдера

Опубликовано 10 июня 2025, 20:441 мин.
Дизайн Nothing Phone (3) впервые утек в сеть благодаря фото от инсайдераВыглядит интересно, но будто бы потерялась «душа»
Дизайн грядущего Nothing Phone (3) впервые засветился в сети благодаря утечке от инсайдера Макса Джамбо́ра.
На фото видно, что смартфон получил компактный модуль камер, особенно в сравнении с массивной «бровкой» у Phone (3a) Pro. Это вызывает вопросы — уменьшили ли сенсоры или просто изменили компоновку?
Также подтверждается отказ от фирменного Glyph Interface — набора LED-полосок на задней крышке. По слухам, их может заменить точечный дисплей, как у игровых смартфонов линейки ROG.
Однако на утёкшем фото никаких признаков такого экрана нет, возможно, он скрыт под полупрозрачной крышкой.
Анонс смартфона намечен на 1 июля. Ожидаемая цена — около £800 (примерно $1080). Вместе с ним, Nothing представит и свои первые полноразмерные наушники, которые тоже явно не будут бюджетными.