Дизайн Nothing Phone (3) впервые утек в сеть благодаря фото от инсайдера

На фото видно, что смартфон получил компактный модуль камер, особенно в сравнении с массивной «бровкой» у Phone (3a) Pro. Это вызывает вопросы — уменьшили ли сенсоры или просто изменили компоновку?

Также подтверждается отказ от фирменного Glyph Interface — набора LED-полосок на задней крышке. По слухам, их может заменить точечный дисплей, как у игровых смартфонов линейки ROG.