Дизайн OnePlus 7 с выдвижной селфи-камерой показан со всех сторон

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущих смартфонов, На этот раз, в сети появились рендеры готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 7, пока не представленного производителем официально.

Рендеры демонстрируют большой дисплей почти без рамок и вырезом с самым высоким в серии соотношением площади экрана к площади передней панели.