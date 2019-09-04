Дизайн осеннего флагмана Huawei полностью рассекречен

Смартфон получил четверную камеру в круглом модуле на задней панели. Модули для съёмки расположены решёткой 2 х 2. Слева от камеры расположена двойная светодидная вспышка. Размеры смартфона составляют 158,1 x 73,6 x 8,7 мм, 9,7 мм с учётом выступа камеры. Диагональ дисплея — 6,6 дюйма, его кромки загибаются на две боковые стороны. Снизу расположен порт USB Type-C и лоток для SIM-карт.

Официальный анонс Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro состоится 19 сентября 2019 года в Мюнхене.