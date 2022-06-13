Дизайн «прозрачного» смартфона Nothing частично раскрыли

Сегодня в 19:39
1 мин.
Дизайн «прозрачного» смартфона Nothing частично раскрылиПричём сделала это сама компания-разработчик
Стартап Nothing продолжает поддерживать интерес к своему первому смартфону — Nothing Phone (1). На этот раз она опубликовала тизер-постер, который раскрывает часть дизайна устройства.
На самой картинке изображены два попугая, сидящих на смартфоне бренда. И именно благодаря ей мы знаем, что аппарат получит строгий дизайн с прямыми углами. Чем-то похожим может похвастаться последнее поколение iPhone от Apple.
Также мы можем увидеть, что у Nothing Phone (1) будет как минимум версия белого цвета.
Напомним, что более ранние утечки приписывают устройству среднебюджетный чип от Qualcomm. Также смартфон сможет похвастаться дисплеем с частотой обновления 120 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти и быструю зарядку на 45 Вт.
Что же до цены, то она, по данным инсайдеров, составит около 550 евро. Анонс смартфона намечен на 12 июля.