Дизайн «прозрачного» смартфона Nothing частично раскрыли

На самой картинке изображены два попугая, сидящих на смартфоне бренда. И именно благодаря ей мы знаем, что аппарат получит строгий дизайн с прямыми углами. Чем-то похожим может похвастаться последнее поколение iPhone от Apple.

Также мы можем увидеть, что у Nothing Phone (1) будет как минимум версия белого цвета.