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Дизайн «прозрачного» смартфона Nothing частично раскрыли

Причём сделала это сама компания-разработчик
Стартап Nothing продолжает поддерживать интерес к своему первому смартфону — Nothing Phone (1). На этот раз она опубликовала тизер-постер, который раскрывает часть дизайна устройства.
Дизайн «прозрачного» смартфона Nothing частично раскрыли

На самой картинке изображены два попугая, сидящих на смартфоне бренда. И именно благодаря ей мы знаем, что аппарат получит строгий дизайн с прямыми углами. Чем-то похожим может похвастаться последнее поколение iPhone от Apple.

Также мы можем увидеть, что у Nothing Phone (1) будет как минимум версия белого цвета.

Дизайн «прозрачного» смартфона Nothing частично раскрыли

Напомним, что более ранние утечки приписывают устройству среднебюджетный чип от Qualcomm. Также смартфон сможет похвастаться дисплеем с частотой обновления 120 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти и быструю зарядку на 45 Вт.

Что же до цены, то она, по данным инсайдеров, составит около 550 евро. Анонс смартфона намечен на 12 июля.

Источник:Gizmochina
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