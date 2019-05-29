Дизайн Samsung Galaxy Note 10 подтверждён надёжным источником

По данным источника, Galaxy Note 10 будет выглядеть так, как на рендере Гескина с одинарной фронтальной камерой, а вариант с двойной селфи-камерой не соответствует действительности. Он подчеркнул, что обе версии и Galaxy Note 10, и Galaxy Note 10 Pro получат только одинарную фронталку.

Основная камера будет четверной, модули будут расположены не ровно в один ряд, как предполагалось ранее, а в стиле Huawei P30 Pro — три модуля вряд и четвёртый правее вместе со вспышкой.