Дизайн Samsung Galaxy Note 10 подтверждён надёжным источником

В сети продолжает накапливаться информация о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 10. Последние утечки рассекретили дизайн основной камеры и латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin) создал откорректированные рендеры с учётом новых сведений.
Гескин представил два варианта дизайна Samsung Galaxy Note 10 — с одинарной и с двойной фронтальной камерой. Источник оригинальной утечки, известный китайский инсайдер Ice Universe, подтвердил правильность одного из них.
По данным источника, Galaxy Note 10 будет выглядеть так, как на рендере Гескина с одинарной фронтальной камерой, а вариант с двойной селфи-камерой не соответствует действительности. Он подчеркнул, что обе версии и Galaxy Note 10, и Galaxy Note 10 Pro получат только одинарную фронталку.
Основная камера будет четверной, модули будут расположены не ровно в один ряд, как предполагалось ранее, а в стиле Huawei P30 Pro — три модуля вряд и четвёртый правее вместе со вспышкой.