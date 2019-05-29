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Дизайн Samsung Galaxy Note 10 подтверждён надёжным источником

У смартфона будет только одна фронтальная камера

В сети продолжает накапливаться информация о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 10. Последние утечки рассекретили дизайн основной камеры и латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin) создал откорректированные рендеры с учётом новых сведений.

Гескин представил два варианта дизайна Samsung Galaxy Note 10 — с одинарной и с двойной фронтальной камерой. Источник оригинальной утечки, известный китайский инсайдер Ice Universe, подтвердил правильность одного из них.

Неправильный вариант

По данным источника, Galaxy Note 10 будет выглядеть так, как на рендере Гескина с одинарной фронтальной камерой, а вариант с двойной селфи-камерой не соответствует действительности. Он подчеркнул, что обе версии и Galaxy Note 10, и Galaxy Note 10 Pro получат только одинарную фронталку.

Основная камера будет четверной, модули будут расположены не ровно в один ряд, как предполагалось ранее, а в стиле Huawei P30 Pro — три модуля вряд и четвёртый правее вместе со вспышкой.

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