Дизайн Samsung Galaxy Note 10 Pro продемонстрирован на видео

Спустя сутки после того, как в сети появилось видео с базовым Samsung Galaxy Note 10, ресурс Pricebaba опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску старшей версии смартфона Galaxy Note 10 Pro, пока не представленного официально.
Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks и совладелец профильного ресурса SlashLeaks.
Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro довольно сильно похожи, внешне их отличает размер и тыльная камера. Старшая модель получила 6,75-дюймовый дисплей и четверную основную камеру, тогда как младшая довольствуется 6,3-дюймовым экраном и тройной камерой.
Камера Galaxy Note 10 Pro позаимоствована у Galaxy S10 5G — 12-мегапиксельный основной модуль дополняется 12-мегапиксельным ультраширокоугольным, 16-мегапиксельным телефото модулем и модулем ToF.
Смартфон лишится кнопки Bixby и 3,5-мм разъёма для наушников, но аппаратные кнопки включения и регулировки громкости сохранятся. Также он получит «дырявый» дисплей Infinity-O с точечным вырезом под одинарную фронтальную камеру.
Официальный дебют Galaxy Note 10 и Note 10 Pro ожидается в начале августа 2019 года.