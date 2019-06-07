Дизайн Samsung Galaxy Note 10 Pro продемонстрирован на видео

Спустя сутки после того, как в сети появилось видео с базовым Samsung Galaxy Note 10, ресурс Pricebaba опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску старшей версии смартфона Galaxy Note 10 Pro, пока не представленного официально.

Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks и совладелец профильного ресурса SlashLeaks.

Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro довольно сильно похожи, внешне их отличает размер и тыльная камера. Старшая модель получила 6,75-дюймовый дисплей и четверную основную камеру, тогда как младшая довольствуется 6,3-дюймовым экраном и тройной камерой.