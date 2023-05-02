Дизайн Samsung Galaxy S24 раскрыли раньше времени. До анонса ещё более полугода

И, судя по всему, ситуация не изменится и в случае с Galaxy S24. По данным инсайдеров, основное отличие Galaxy S24 Ultra от Galaxy S23 Ultra будет заключаться в изменении расположения телеобъективов на задней панели.

Они же утверждают, что Galaxy S24 и его Plus-версия также будут иметь схожий с предшественниками дизайн. Но этим вряд ли уже можно кого-то удивить.

По мнению ряда экспертов, менять внешний вид каждого поколения смартфонов не имеет смысла, т.к. это может привести к потере узнаваемости устройств. И с этим утверждением явно согласятся другие игроки рынка, такие как Apple и Google.