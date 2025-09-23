Дизайн складного iPhone будет напоминать «два сложенных вместе iPhone Air»

По данным инсайдеров, его дизайн будет напоминать два iPhone Air, соединённых в одно устройство. Смартфон получит титановую рамку, толщину около 9 мм в сложенном состоянии и внутренний дисплей на 7,8 дюйма с минимально заметной складкой.

В разложенном виде толщина корпуса составит всего 4,5 мм, что делает новинку одной из самых тонких моделей в категории.

Для увеличения прочности, компания якобы использует титаново-стальной шарнир с элементами из жидкого металла. Такой подход должен решить проблему хрупкости складных смартфонов.

Apple также рассматривает возможность сделать устройство более ремонтопригодным, чем конкуренты, вдохновившись iPhone Air, получившим 7 баллов из 10 от iFixit.

Смартфон оснастят четырьмя камерами, но, по слухам, без Face ID — его заменит сканер Touch ID в кнопке. Цена устройства составит не менее $2000, а массовое производство стартует после пилотных запусков в Тайване и Индии.