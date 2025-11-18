Дизайнер iPhone Air покинул Apple

Чоудхури сыграл важную роль в разработке iPhone Air. В сентябре он представлял это устройство в специальном видео о процессе его создания и характеристиках. Его участие в запуске модели подчеркивало его значительный статус в команде.

Уход дизайнера стал частью масштабных изменений в отделе дизайна Apple. После ухода легендарного Джони Айва несколько лет назад состав команды практически полностью обновился. Большинство счленов прежней команды либо ушли на пенсию, либо присоединились к другим компаниям.

Ранее компанию покинул главный операционный директор Джефф Уильямс, курировавший направление дизайна.