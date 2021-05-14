Телефоны
Сегодня в 12:57
Дизайнер нашёл способ избавить iPhone от «чёлки»
Получилось как минимум необычно
Практически с самого выхода iPhone X в 2017 году пользователи задаются одним и тем же вопросом — как можно «минимальными потерями» избавиться от выреза под Face ID в дисплее? Судя по всему, дизайнер Антонио Де Роса нашёл на него ответ.
Художник известен множеством работ, связанных с техникой Apple. Например, из-под его «пера» вышел сверхреалистичный концепт складного iPhone X Fold. Теперь же он показал, как может выглядеть новый iPhone, который всё же избавился от «чёлки».
Де Роса предлагает как бы «вынести» область с чёлкой за пределы верхней части смартфона. Таким образом, iPhone хоть и теряет симметричность, но зато освобождает больше места для ровного дисплея.
Как пишет MyDrivers, ещё одним плюс такой конструкции является возможность собирать своеобразный «паззл» из нескольких смартфонов Apple. Правда, практическая сторона такой особенности остаётся сомнительной.