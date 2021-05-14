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Сегодня в 12:57

Дизайнер нашёл способ избавить iPhone от «чёлки»

Получилось как минимум необычно
Практически с самого выхода iPhone X в 2017 году пользователи задаются одним и тем же вопросом — как можно «минимальными потерями» избавиться от выреза под Face ID в дисплее? Судя по всему, дизайнер Антонио Де Роса нашёл на него ответ.

Художник известен множеством работ, связанных с техникой Apple. Например, из-под его «пера» вышел сверхреалистичный концепт складного iPhone X Fold. Теперь же он показал, как может выглядеть новый iPhone, который всё же избавился от «чёлки».

Де Роса предлагает как бы «вынести» область с чёлкой за пределы верхней части смартфона. Таким образом, iPhone хоть и теряет симметричность, но зато освобождает больше места для ровного дисплея.

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Как пишет MyDrivers, ещё одним плюс такой конструкции является возможность собирать своеобразный «паззл» из нескольких смартфонов Apple. Правда, практическая сторона такой особенности остаётся сомнительной.