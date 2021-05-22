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Сегодня в 14:33
Дизайнер показал, как бы выглядел смартфон Xiaomi в виде морского камня
Выглядит очень необычно
В сети появился интересный концепт, центральной темой которого стал «идеальный смартфон Xiaomi». Её автор, дизайнер Ифань Ху, опубликовал соответствующий рендер, на котором можно увидеть «мыльный» телефон китайского бренда.
По словам Ху, началось всё с осмысления нового логотипа производителя, получившего название «живой». Android Headlines пишет, что из-за его форм, смартфон также стало более скруглённым, чем аналогичные решения на рынке. Дизайнер отметил, что из-за такой формы, устройство легко спутать с морским камнем.
Что интересно, показанный аппарат имеет переключатель беззвучного режима. На смартфонах Xiaomi такого элемента никогда не было — его можно найти лишь в iPhone и телефонах OnePlus.
Отметим, что это всё ещё концепт и китайская компания вряд ли выпустит такое устройство. Но как размышления на тему — проект получился очень достойным.