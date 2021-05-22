Дизайнер показал, как бы выглядел смартфон Xiaomi в виде морского камня

По словам Ху, началось всё с осмысления нового логотипа производителя, получившего название «живой». Android Headlines пишет, что из-за его форм, смартфон также стало более скруглённым, чем аналогичные решения на рынке. Дизайнер отметил, что из-за такой формы, устройство легко спутать с морским камнем.