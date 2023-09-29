Для борьбы с перегревом iPhone 15 Apple придётся замедлить процессор

Куо уже комментировал проблему перегрева. Он отмечал, что перегрев обусловлен мощностью процессора при конструктивно изменённой системе охлаждения. И сделано это было, чтобы не допустить слишком большого веса iPhone 15 Pro.

Аналитик подчеркнул, что Apple, возможно, попытается решить проблему обновлением ПО, а главное — необходимо замедлить процессор. То есть единственный способ решить проблемы с аппаратным обеспечением — обновление ПО, которое будет дросселировать мощный A17 Pro.