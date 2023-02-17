Для чего вам может пригодиться авиарежим смартфона, если вы не в самолёте

По словам специалиста, использование данного режима может помочь сэкономить время работы батареи устройства, а также ускорить его подзарядку. Помимо этого, включая и выключая авиарежим, пользователи могут восстановить сигнал сотовой связи, побуждая устройство к поиску ближайшей вышки.

Гулевич добавил, что с его помощью можно защититься от мошеннических сайтов, останавливая загрузку веб-контента. Но стоит держать в голове, что перед выключением режима нужно отключить Wi-Fi — чтобы устройство не искало ближайшие сети.

Ещё одним плюсом авиарежима специалист назвал блокировку сигналов GPS при его активации. А это значит, что за местоположением вашего устройства никто не сможет проследить.