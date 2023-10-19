Для Galaxy S10 вышло неожиданное обновление. Samsung закрыла поддержку устройства ещё летом

Однако сейчас девайс получил неожиданное обновление. Помимо Galaxy S10, обновление также получили Galaxy S10e и Galaxy S10+.

По данным Sammobile, апдейт начал распространяться в сети Telcel в Мексике. Он включает в себя последний патч безопасности за сентябрь 2023 года.

Пока неясно, будет ли это обновление доступно в других регионах. Вероятность того, что это всё же случится, невелика, т.к. Samsung уже прекратила поддержку Galaxy S10.

Возможно, что Telcel решила просто порадовать своих клиентов дополнительным обновлением или Samsung обнаружила серьёзную уязвимость и выпустила исправление.