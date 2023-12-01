Для iPhone, iPad и Mac вышло срочное обновление безопасности

Недостатки в системе безопасности, обнаруженные исследователем Клеманом Лецином из группы анализа угроз Google, затрагивают WebKit - движок, на котором работает Safari. Apple предупреждает о возможности раскрытия информации и выполнения произвольного кода при обработке веб-контента.

Хотя Apple не раскрывает подробности атак, она признает возможность эксплуатации на версиях, предшествующих iOS 16.7.1. В число затронутых устройств входят iPhone XS и более поздние версии, iPad Pro (2-го поколения и более поздние версии), iPad Air (3-го поколения и более поздние версии) и iPad mini (5-го поколения и более поздние версии).

Не рискуйте своей цифровой безопасностью. Обновите свои устройства Apple прямо сейчас, перейдя в «Настройки» > «Общие» > «Обновление ПО» на iOS и iPadOS и «Системные настройки» > «Общие» > «Обновление ПО» на Mac.