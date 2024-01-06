Для iPhone придумали чехлы с физической клавиатурой в стиле BlackBerry

Для iPhone придумали чехлы с физической клавиатурой в стиле BlackBerryНад мимими работали бывшие сотрудники Apple, BlackBerry и Google
Компания Clicks Technology придумала чехлы для Pro-версий iPhone 14 и 15 с физической клавиатурой в стиле легендарной BlackBerry. Разработка принадлежит известным в мире технологий Майклу Фишеру и Кевину Михалюку.
© Clicks
Как отмечается, над чехлам с клавиатурой работали выходцы из Apple, Google и BlackBerry. Прежде всего чехлы предназначены для создателей контента и дизайнеров, работающих на iOS.
Аксессуары будут стоить $139 и доступны для предзаказа в жёлтом и чёрном цветах. Чехлы Clicks не имеют модуля Bluetooth или внешнего аккумулятора, запитываются непосредственно от айфона. В них реализована технология сквозной зарядки, а также беспроводной зарядки для iPhone 15 Pro.
Кроме того, разработчики чехлов представятся мобильное приложение для расширения функционала клавиатуры.
Из минусов, о которых рассказал Фишер, это размер чехлов, возможно, не самый удобный, и отсутствие магнита для крепления MagSafe, кошельков и подобных устройств.