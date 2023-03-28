Для iPhone выпустили чехлы в стиле популярных тапочек. Их можно будет украшать самостоятельно

Они также имеют множество отверстий, которые позволяют украшать их при помощи специальных клипсов. Силиконовые чехлы доступны в четырёх цветах: чёрном, лавандовом, кремовом и розовом.

Новинки могут похвастаться достаточно мягкими и гибкими на ощупь материалами, бамперами по углам и приподнятым ободком для защиты экрана. Эти чехлы обеспечивают защиту от падений с высоты до 1,2 м и совместимы с моделями iPhone 14 Pro и Pro Max.