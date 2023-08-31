Для iPhone выпустили магнитный повербанк с активным охлаждением

Для iPhone выпустили магнитный повербанк с активным охлаждениемУникальный девайс
Компания ICEMAG, известный производитель различных аксессуаров для смартфонов и прочих гаджетов, анонсировала необычный гибрид системы охлаждения и внешнего аккумулятора.
Представители компании заявляют, что это первое подобное устройство на рынке. Портативный аккумулятор примечателен прозрачным корпусом и футуристическим дизайном — это делает его очень похожим на игровой девайс.
Ёмкость аккумулятора новинки составляет 10000 мАч. Заряжать же она может как по проводу, так и беспроводным методом — в зависимости от типа гаджета.
Что же до системы охлаждения, то в ICEMAG Power Bank установлен кулер с RGB-подсветкой, развивающий скорость до 8000 оборотов в миниту.
На данный момент девайс можно приобрести лишь на официальном сайте производителя. Цена вопроса — $60.