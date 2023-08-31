Телефоны
20:26, 31 августа 2023
1 мин.

Для iPhone выпустили магнитный повербанк с активным охлаждением

Уникальный девайс

Компания ICEMAG, известный производитель различных аксессуаров для смартфонов и прочих гаджетов, анонсировала необычный гибрид системы охлаждения и внешнего аккумулятора.

Представители компании заявляют, что это первое подобное устройство на рынке. Портативный аккумулятор примечателен прозрачным корпусом и футуристическим дизайном — это делает его очень похожим на игровой девайс.

Ёмкость аккумулятора новинки составляет 10000 мАч. Заряжать же она может как по проводу, так и беспроводным методом — в зависимости от типа гаджета.

Для iPhone выпустили магнитный повербанк с активным охлаждением
© Gizmochina

Что же до системы охлаждения, то в ICEMAG Power Bank установлен кулер с RGB-подсветкой, развивающий скорость до 8000 оборотов в миниту.

На данный момент девайс можно приобрести лишь на официальном сайте производителя. Цена вопроса — $60.

Источник:Gizmochina
Теги:
#iPhone
,
#PowerBank
Новости партнеров
Новости партнеров