Для хороших фото не обязательно иметь три камеры: Pixel 8 стал одним из лучших камерофонов в мире

Для хороших фото не обязательно иметь три камеры: Pixel 8 стал одним из лучших камерофонов в миреОтличный результат, Google!
В мире камерофонов произошло знаменательное событие: Google Pixel 8, обладая всего двумя камерами, ворвался в топ-10 лучших устройств по версии авторитетного рейтинга DxOMark.
Эксперты оценили фото- и видеовозможности новинки в 148 баллов, что позволило аппарату занять девятое место, опередив даже своего предшественника Pixel 7 Pro и уступив лишь Huawei Mate 50 Pro.
Среди достоинств камеры Pixel 8 отмечаются точная цветопередача кожи, широкий динамический диапазон и превосходная передача текстур. Кроме того, устройство демонстрирует быстрый автофокус и эффективную стабилизацию видео.
Однако не обошлось и без недостатков: иногда снимки могут быть недоэкспонированными, а при серийной съёмке, в условиях низкой освещённости или при контровом свете могут появляться шумы. Также наблюдается снижение детализации при использовании зума.
Камера Pixel 8 представлена основным 50-мегапиксельным датчиком с объективом F/1,68 и оптической стабилизацией, а также дополнительным 12-мегапиксельным сенсором с сверхширокоугольным объективом.