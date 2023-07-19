Для любителей старины: представлен кнопочный 2G телефон Nokia 150

Корпус телефона сделан из прочного поликарбоната и представлен в синем, красном и чёрном цветах. У кнопочной модели классический дизайн, дисплей 2,4", сетка под динамик и предустановленная игра «Змейка». Гаджет оснащён батареей ёмкостью 1450 мАч.

Рассчитана ли «классика» только на китайский рынок, или будет продаваться за пределами Китая, неизвестно. Цена телефона — 299 юаней, или около 2900 рублей.