Для любителей старины: представлен кнопочный 2G телефон Nokia 150

17:42, 19 июля 2023
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Для любителей старины: представлен кнопочный 2G телефон Nokia 150С игрой «Змейка»
Китайская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, выпустила в продажу «старинный» телефон Nokia 150, который работает только в сетях 2G.
Корпус телефона сделан из прочного поликарбоната и представлен в синем, красном и чёрном цветах. У кнопочной модели классический дизайн, дисплей 2,4", сетка под динамик и предустановленная игра «Змейка». Гаджет оснащён батареей ёмкостью 1450 мАч.
Рассчитана ли «классика» только на китайский рынок, или будет продаваться за пределами Китая, неизвестно. Цена телефона — 299 юаней, или около 2900 рублей.