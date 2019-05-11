Для новых iPhone уже готовы процессоры

Компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) уже начала производство новых процессоров для смартфонов iPhone, чей анонс ожидается осенью. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Сообщается, что TSMC начала тестовое производство Apple A13 в апреле, а массовое производство должно начаться до конца мая.

Как ожидается, процессор называется Apple A13 и сможет сравниться по общей производительности с ноутбуками среднего уровня, а вот по графике он уступит флагманским смартфонам с топовыми процессорами Qualcomm.

Apple должна представить осенью два флагманских смартфона — наследников iPhone XS и XS Max, а также «доступную» модель на замену iPhone XR. У старших версий ожидается тройная камера, у младшей — двойная. Также должна появиться функция беспроводной зарядки других устройств.