Для прочного смартфона HONOR X9d выпустили необычный «невидимый чехол»

HONOR X9d действительно может обойтись без традиционного чехла: он выдерживает падения с высоты до 2,5 м, погружение в воду и воздействие горячего пара.

Смартфон также стабильно работает в экстремальных температурах, а батарея ёмкостью 8300 мАч обеспечивает до трёх дней автономной работы.

Модель доступна в России по цене от 33 990 рублей, а «невидимый чехол» можно получить эксклюзивно в фирменных точках продаж HONOR и партнёров бренда, таких как сеть МТС.