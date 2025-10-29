Для прочного смартфона HONOR X9d выпустили необычный «невидимый чехол»Креативненько
Вместо привычной защиты устройство получило набор декоративных 3D-стикеров, которые намекают: дополнительный кейс этому гаджету попросту не нужен.
В комплект входят наклейки для задней панели и блока камер. Их дизайн вдохновлен иронией и повседневными символами прочности. В их числе «надежная пельмешка», «неубиваемая банка шпрот» или «бетонный забор с граффити».
Концепция опирается на слоган устройства — «Неубиваемый. Проверен Россией».
HONOR X9d действительно может обойтись без традиционного чехла: он выдерживает падения с высоты до 2,5 м, погружение в воду и воздействие горячего пара.
Смартфон также стабильно работает в экстремальных температурах, а батарея ёмкостью 8300 мАч обеспечивает до трёх дней автономной работы.
Модель доступна в России по цене от 33 990 рублей, а «невидимый чехол» можно получить эксклюзивно в фирменных точках продаж HONOR и партнёров бренда, таких как сеть МТС.