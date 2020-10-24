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Для проверки прочности iPhone 12 энтузиасты разбили его экраном грецкие орехи
В результате защитное стекло осталось без повреждений
Нескольким ранее американская компания Apple обратила внимание на то, что новый iPhone 12 куда защищеннее от повреждений при падении, чем предыдущие модели смартфонов. Энтузиасты решили проверить правдивость этого заявления с помощью грецких орехов.
По заявлению Apple, в четыре раза выросла прочность при падении смартфона фронтальной стороной и в два раза задней. Отметим, что проверку прочности с помощью грецких орехов зачастую хорошо проходят среднебюджетные китайские смартфоны. Причем у устройств может сохраняться адекватное функционирование экранов, без трещин на защитном стекле.
В рамках теста энтузиаст разбил орехи об экран iPhone 12, что повлекло за собой образование вертикальной зеленой полоски. Однако защитное стекло осталось без повреждений.