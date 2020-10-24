Для проверки прочности iPhone 12 энтузиасты разбили его экраном грецкие орехи

По заявлению Apple, в четыре раза выросла прочность при падении смартфона фронтальной стороной и в два раза задней. Отметим, что проверку прочности с помощью грецких орехов зачастую хорошо проходят среднебюджетные китайские смартфоны. Причем у устройств может сохраняться адекватное функционирование экранов, без трещин на защитном стекле.

В рамках теста энтузиаст разбил орехи об экран iPhone 12, что повлекло за собой образование вертикальной зеленой полоски. Однако защитное стекло осталось без повреждений.