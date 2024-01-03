Для России: Samsung выпустит обновление оболочки OneUI 6.0 для Galaxy A33 5G

Об обновлении не много информации. Портал Gizmochina сообщает, что сначала обновление выйдет для России, а в течение нескольких дней и для других регионов.

Samsung представит версию прошивки под номером A336BXXU7DWL1/ A336BOXM7DWL1/ A336BXXU7DWL4. Это обновление принесёт много новшеств. Среди них: визуальные изменения, такие как переработанные область быстрых переключений и виджет медиаконтроллера, новый общесистемный шрифт, настройка экрана блокировки. Также появится автоблокировщик, предотвращающий установку неизвестных приложений. Обновление принесёт и улучшения в работу камеры и нескольких штатных приложений.