Для России: Samsung выпустит обновление оболочки OneUI 6.0 для Galaxy A33 5G

Для России: Samsung выпустит обновление оболочки OneUI 6.0 для Galaxy A33 5GОбновление должно принести много новых функций
Для российских пользователей смартфона Galaxy A33 5G Samsung на днях выпустит обновление оболочки OneUI 6.0 на базе Android 14. Изначально, с 2022 года, модель подставлялась с Android 12.
Об обновлении не много информации. Портал Gizmochina сообщает, что сначала обновление выйдет для России, а в течение нескольких дней и для других регионов.
Samsung представит версию прошивки под номером A336BXXU7DWL1/ A336BOXM7DWL1/ A336BXXU7DWL4. Это обновление принесёт много новшеств. Среди них: визуальные изменения, такие как переработанные область быстрых переключений и виджет медиаконтроллера, новый общесистемный шрифт, настройка экрана блокировки. Также появится автоблокировщик, предотвращающий установку неизвестных приложений. Обновление принесёт и улучшения в работу камеры и нескольких штатных приложений.