Телефоны
17:26, 01 ноября 2023
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Для зумеров выпустили урезанный смартфон-звонилку с E-Ink экраном

Чем бы дитя не тешилось

Компания pgLang в сотрудничестве с брендом Light анонсировали скорый выпуск своего уникального продукта — Light Phone.

Этот гаджет можно охарактеризовать как «антисмартфон», поскольку он лишен многих функций традиционных смартфонов, но при этом позволяет пользователю оставаться на связи.

Light Phone оснащен монохромным E-Ink дисплеем и предлагает минимальный набор функций.

Создатели устройства стремились к тому, чтобы его владельцы меньше времени проводили, погруженные в виртуальный мир игр, интернет-серфинга и социальных сетей, а больше — наслаждались реальной жизнью. Благодаря этому, также существенно снижается нагрузка на глаза пользователя.

В Light Phone отсутствуют встроенные игры, браузер, приложения для социальных сетей и прочие развлекательные функции.

Но он позволяет совершать и принимать звонки, отправлять сообщения, а также имеет встроенный будильник и приложение для контактов. В качестве операционной системы используется LightOS, базирующаяся на Android.

Информация о цене и дате начала продаж пока не раскрывается.

Источник:YouTube
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