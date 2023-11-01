Для зумеров выпустили урезанный смартфон-звонилку с E-Ink экраном

Для зумеров выпустили урезанный смартфон-звонилку с E-Ink экраномЧем бы дитя не тешилось
Компания pgLang в сотрудничестве с брендом Light анонсировали скорый выпуск своего уникального продукта — Light Phone.
Этот гаджет можно охарактеризовать как «антисмартфон», поскольку он лишен многих функций традиционных смартфонов, но при этом позволяет пользователю оставаться на связи.
Light Phone оснащен монохромным E-Ink дисплеем и предлагает минимальный набор функций.
Создатели устройства стремились к тому, чтобы его владельцы меньше времени проводили, погруженные в виртуальный мир игр, интернет-серфинга и социальных сетей, а больше — наслаждались реальной жизнью. Благодаря этому, также существенно снижается нагрузка на глаза пользователя.
В Light Phone отсутствуют встроенные игры, браузер, приложения для социальных сетей и прочие развлекательные функции.
Но он позволяет совершать и принимать звонки, отправлять сообщения, а также имеет встроенный будильник и приложение для контактов. В качестве операционной системы используется LightOS, базирующаяся на Android.
Информация о цене и дате начала продаж пока не раскрывается.