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До чего техника дошла: производитель недорогих смартфонов Infinix представил сверхбыструю 180 Вт зарядку

Удивительное рядом
Пока многие производители флагманских смартфонов оснащают свои устройства крайне «грустными» зарядками, производитель доступных смартфонов Infinix решил представить технологию сверхбыстрой зарядки Thunder Charge.
До чего техника дошла: производитель недорогих смартфонов Infinix представил сверхбыструю 180 Вт зарядку

Её мощность составляет 180 Вт. По заявлениям самой IT-компании, с её помощью телефоны с аккумулятором на 4500 мАч могут зарядиться от 0 до 50% всего за 4 минуты! При этом весь процесс восполнения заряда будет максимально безопасным.

После выпуска Infinix Concept Phone с быстрой зарядкой 160 Вт, представленного в прошлом году, новая технология Thunder Charge — ещё один прорыв в отрасли, который позволит сделать решение доступным для широкой аудитории.

Infinix

Одной из интересных особенностей свежей технологии является то, что аккумулятор с её поддержкой использует две последовательно соединенные батареи. А потому каждая из них, в процессе зарядки, сталкивается лишь с напряжением в 90 Вт.

На данный момент Infinix не анонсировала ни одного устройства с использованием новейшей разработки. Но при этом представители бренда заявили, что анонсов стоит ждать уже совсем скоро — во второй половине 2022 года.

Источник:Infinix
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#Быстрая зарядка 180 Вт
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