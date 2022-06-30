До чего техника дошла: производитель недорогих смартфонов Infinix представил сверхбыструю 180 Вт зарядку

Одной из интересных особенностей свежей технологии является то, что аккумулятор с её поддержкой использует две последовательно соединенные батареи. А потому каждая из них, в процессе зарядки, сталкивается лишь с напряжением в 90 Вт.

На данный момент Infinix не анонсировала ни одного устройства с использованием новейшей разработки. Но при этом представители бренда заявили, что анонсов стоит ждать уже совсем скоро — во второй половине 2022 года.