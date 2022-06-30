До чего техника дошла: производитель недорогих смартфонов Infinix представил сверхбыструю 180 Вт зарядку

До чего техника дошла: производитель недорогих смартфонов Infinix представил сверхбыструю 180 Вт зарядкуУдивительное рядом
Её мощность составляет 180 Вт. По заявлениям самой IT-компании, с её помощью телефоны с аккумулятором на 4500 мАч могут зарядиться от 0 до 50% всего за 4 минуты! При этом весь процесс восполнения заряда будет максимально безопасным.
После выпуска Infinix Concept Phone с быстрой зарядкой 160 Вт, представленного в прошлом году, новая технология Thunder Charge — ещё один прорыв в отрасли, который позволит сделать решение доступным для широкой аудитории.
Одной из интересных особенностей свежей технологии является то, что аккумулятор с её поддержкой использует две последовательно соединенные батареи. А потому каждая из них, в процессе зарядки, сталкивается лишь с напряжением в 90 Вт.
На данный момент Infinix не анонсировала ни одного устройства с использованием новейшей разработки. Но при этом представители бренда заявили, что анонсов стоит ждать уже совсем скоро — во второй половине 2022 года.