Добро пожаловать, снова: Huawei возобновила поставки смартфонов и прочих гаджетов в Россию

Теперь же источники заявили, что китайский бренд возобновил поставки смартфонов и другой фирменной продукции на российский рынок. При этом представители самой Huawei пока никак не прокомментировали всплывшие слухи.

Стоит, правда, отметить, что компания так и не объявляла официально о своём уходе из России. Поэтому и негативного осадочка после июньских событий не осталось.

Напомним, что из-за ослабевших поставок, сервисные центры также столкнулись с нехваткой комплектующих для ремонта гаджетов бренда. Такая же проблема наблюдается и при восстановлении гаджетов Apple и корейской Samsung.