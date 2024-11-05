Опубликовано 05 ноября 2024, 14:321 мин.
Дочерний бренд Vivo — iQOO пришёл в РФ с игровым смартфоном Z9Запуск продаж намечен на 11 ноября
Дочерний бренд Vivo — iQOO — анонсировал начало официальных продаж своего нового игрового смартфона iQOO Z9 в России. С 11 ноября устройство будет доступно для покупки в интернет-магазине vivo и у авторизованных партнеров.
© iQOO
Смартфон имеет яркий AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3 с конфигурацией CPU 1+3+4 (2.63+2.40+1.80 ГГц). Этот чип также использует ядра ARM A715 и Core A510.
Его толщина составляет всего 7,98 мм, а вес — 194,6 грамма. iQOO Z9 охлаждения Vapor Chamber Cooling System имеет площадь 6043 мм², что на 200% больше по сравнению с предыдущей моделью. Смартфон имеет экран размером 6,7 дюйма с разрешением 1.5K (1260*2800) и плотностью пикселей 452 PPI. Пиковая яркость HDR достигает 4500 нит.
iQOO Z9 будет доступен в двух конфигурациях: 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной.