Смартфон имеет яркий AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3 с конфигурацией CPU 1+3+4 (2.63+2.40+1.80 ГГц). Этот чип также использует ядра ARM A715 и Core A510.

Его толщина составляет всего 7,98 мм, а вес — 194,6 грамма. iQOO Z9 охлаждения Vapor Chamber Cooling System имеет площадь 6043 мм², что на 200% больше по сравнению с предыдущей моделью. Смартфон имеет экран размером 6,7 дюйма с разрешением 1.5K (1260*2800) и плотностью пикселей 452 PPI. Пиковая яркость HDR достигает 4500 нит.

iQOO Z9 будет доступен в двух конфигурациях: 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной.