Дочерняя компания ZTE создала игровой смартфон с "ноутбучными" 18 ГБ оперативной памяти

Nubia продолжает выпускать нацеленные на геймеров смартфоны, и новый представитель линейки Red Magic не стал исключением. Начинка у устройства самая что ни на есть игровая. Внутри расположились процессор Snapdragon 888 от Qualcomm в связке с 18 Гб оперативной памяти формата LPDDR5.

Экран нового смартфона выполнен по технологии AMOLED (6,5" с разрешением Full HD+) с поддержкой частоты обновлений картинки 165 Гц. Мощность проводной зарядки тоже на должном уровне — 120 Вт. Приятное дополнение к игровой начинке — прозрачная задняя крышка, под которой можно разглядеть лопасти вентилятора и аккумулятор устройства.

Продажи смартфона начнутся в Китае уже 18 июня по цене 65 000 рублей (5699 юаней).