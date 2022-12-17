«Дочка» Xiaomi представила мощный игровой смартфон с внешним вентилятором

Особенностью смартфона станет подключаемый мини-кулер. Для подключения модуля охлаждения под блоком камеры расположен магнитный коннектор и отверстие в корпусе для доступа воздуха к материнской плате.

Для отвода воздуха на одном из торцов смартфона разработчики разместили специальные перфорации. Также модуль охлаждения можно использовать как подставку, если разместить Black Shark 6 горизонтально. Лопасти кулера при активации будут подсвечиваться RGB-диодами.