Доигрались: власти Бразилии начали убирать с полок iPhone из-за отсутствия комплектных зарядок в коробке

Доигрались: власти Бразилии начали убирать с полок iPhone из-за отсутствия комплектных зарядок в коробкеА ведь компанию уже предупреждали
Отказ Apple комплектовать свои смартфоны зарядными блоками оказался очень спорным решением. Это возмутило не только фанатов бренда, но и власт ряда стран. В том числе и Бразилии.
Фото: 9to5Mac
Министерство юстиций страны ещё в сентябре оштрафовало корпорацию на 2,38 млн долларов, запретив продавать iPhone без комплектного зарядного устройства. Но Apple предпочла проигнорировать запрет, продолжив реализацию новых смартфонов.
Теперь же стало известно о конфискации «сотни iPhone в разных розничных магазинах в Бразилиа», столице Бразилии. Сообщается, что таким образом власти страны пытаются донести до купертиновцев серьёзность своих намерений и вынудить их поставлять смартфоны с адаптером питания.
Напомним, что ещё в сентябре Apple заявила о намерении обжаловать решение местного Министерства юстиций.