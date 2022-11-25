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08:00, 25 ноября 2022
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Доигрались: власти Бразилии начали убирать с полок iPhone из-за отсутствия комплектных зарядок в коробке

А ведь компанию уже предупреждали

Отказ Apple комплектовать свои смартфоны зарядными блоками оказался очень спорным решением. Это возмутило не только фанатов бренда, но и власт ряда стран. В том числе и Бразилии.

Доигрались: власти Бразилии начали убирать с полок iPhone из-за отсутствия комплектных зарядок в коробке

Фото: 9to5Mac

Министерство юстиций страны ещё в сентябре оштрафовало корпорацию на 2,38 млн долларов, запретив продавать iPhone без комплектного зарядного устройства. Но Apple предпочла проигнорировать запрет, продолжив реализацию новых смартфонов.

Теперь же стало известно о конфискации «сотни iPhone в разных розничных магазинах в Бразилиа», столице Бразилии. Сообщается, что таким образом власти страны пытаются донести до купертиновцев серьёзность своих намерений и вынудить их поставлять смартфоны с адаптером питания.

Напомним, что ещё в сентябре Apple заявила о намерении обжаловать решение местного Министерства юстиций.

Источник:9to5Mac
Теги:
#iPhone
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#Apple
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#Бразилия
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