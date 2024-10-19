Доходы TSMC выросли на фоне всё большей востребованности чипов для ИИ и смартфонов

Старший вице-президент и финансовый директор TSMC Венделл Хуанг сообщил, что доход чипмейкера за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2024 года, составил $23,5 млрд, что на 36% больше, чем за тот же период 2023 года, и на 12% больше, чем во втором квартале. Всё более увеличивающуюся долю занимают кремниевые платформы для ИИ.

Более половины доходов TSMC приносит производство передовых процессоров, выполненных по 3-нм и 5-нм техпроцессам. По словам Хуанга, это обусловлено тем, что такие заказчики, как Nvidia, требуют заявленные процессоры для своих новейших продуктов. На долю 5-нм приходится 32% выручки TSMC, а на 3-нм — 20 %, несмотря на то, что TSMC все ещё наращивает объёмы производства.