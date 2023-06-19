«Долгоиграющая популярность»: Xiaomi продала 1 млн Redmi K60 только за июнь — спустя полгода после анонса

«Долгоиграющая популярность»: Xiaomi продала 1 млн Redmi K60 только за июнь — спустя полгода после анонсаИ это за неполный месяц!
Серия Redmi K60 продолжает покорять рынок смартфонов. Так, накануне официальный представитель бренда подтвердил новый рекорд продаж.
В течение 18 дней распродажи «618» в Китае было продано более 1 млн устройств линейки. При этом Redmi K60 стал двукратным чемпионом продаж на популярных в стране площадках — JD.com и Tmall.
Redmi K60 Pro занял первое место в категории от $420 до $560, а Redmi K60 стал хитом в сегменте от $280 до $420.
Эти достижения не случайны, поскольку Redmi K60 предлагает крайне интересные характеристики. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем с разрешением 2К и подэкранным сканером отпечатка пальцев.
Основой смартфона является мощная однокристальная система Snapdragon 8+ Gen 1, позволяющая достигнуть более 1,1 млн баллов в AnTuTu. Оперативная память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1 обеспечивают быструю и плавную работу.