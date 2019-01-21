Долгоиграющий Samsung Galaxy M20 показался на фото

В сети появилась живая фотография смартфона Samsung Galaxy M20, пока не представленного производителем официально. Очередная утечка произошла за несколько дней до официального дебюта.
Фото показывает модель Galaxy M20 сзади. На задней панели видны сканер отпечатков пальцев и двойная камера со светодиодной вспышкой, организованная вертикально в левом верхнем углу.
Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy M20 оснащается 6,3-дюймовым PLS-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей) с соотношением сторон 19.5:9, основной камерой 13+5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Exynos 7885 и 3 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор обладает внушительной ёмкостью 5000 мАч.
Анонс серии смартфонов Samsung Galaxy M ожидается 28 января 2019 года в Индии. Ориентировочная цена для Galaxy M20 составляет 182 доллара.