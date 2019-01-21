Долгоиграющий Samsung Galaxy M20 показался на фото

В сети появилась живая фотография смартфона Samsung Galaxy M20, пока не представленного производителем официально. Очередная утечка произошла за несколько дней до официального дебюта.

Фото показывает модель Galaxy M20 сзади. На задней панели видны сканер отпечатков пальцев и двойная камера со светодиодной вспышкой, организованная вертикально в левом верхнем углу.