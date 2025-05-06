Долгожданная линейка HONOR 400 анонсирована официально с обещанием множества ИИ-функций

Новинки станут преемниками серии HONOR 300 и делают ставку на ИИ-функции, особенно в области мобильной фотографии.

На тизере, опубликованном компанией, показан блок камер с треугольной компоновкой — особенно заметной в версии Pro. Над модулями красуется надпись «Next-Gen AI Imaging», подчеркивающая акцент на интеллектуальную обработку изображений.

По слухам, HONOR 400 получит 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, чип Snapdragon 7 Gen 3 и до 512 ГБ памяти. Основная камера — на 200 Мп с оптической стабилизацией, плюс ультраширокая на 12 Мп и фронталка на 50 Мп. Емкость батареи — 5300 мАч, быстрая зарядка — 66 Вт.

HONOR 400 Pro поднимет планку выше: 6,7-дюймовый 1.5K-дисплей с закругленными краями, Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативки и камера с телеобъективом на 50 Мп. Зарядка — уже 100 Вт, влагозащита может достигать IP69.