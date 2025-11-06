Долгожданные фотофлагманы Vivo X300 и X300 Pro выйдут в России уже 10 ноября

В линейку войдут две модели: Vivo X300 и X300 Pro, созданные с акцентом на мобильную фотографию и премиальный дизайн.

Главное новшество 200-мегапиксельные камеры, а именно телефото-модуль в X300 Pro и основная камера в X300. Старшая модель оснащена сенсорами HPB (Vivo + Samsung) и LYT-828 (Vivo + Sony), улучшенной стабилизацией и возможностью записи 4K-видео при 60 fps.

Обе новинки работают на чипсете Dimensity 9500 (3 нм) в паре с графическим процессором G1-Ultra и нейрочипом V3+, обеспечивающим продвинутую обработку фото и видео.

Смартфоны получили LTPO-дисплеи 8T с яркостью до 2000 нит, защиту IP68/IP69, аккумуляторы до 6510 мАч с 90-Вт зарядкой и ОС OriginOS 6.