Телефоны
Опубликовано 06 ноября 2025, 22:20
1 мин.

Долгожданные фотофлагманы Vivo X300 и X300 Pro выйдут в России уже 10 ноября

Такие релизы не могут не радовать
Компания Vivo объявила дату российского релиза новой флагманской серии X300 — устройства поступят в продажу 10 ноября.
Долгожданные фотофлагманы Vivo X300 и X300 Pro выйдут в России уже 10 ноября
© Vivo

В линейку войдут две модели: Vivo X300 и X300 Pro, созданные с акцентом на мобильную фотографию и премиальный дизайн.

Главное новшество 200-мегапиксельные камеры, а именно телефото-модуль в X300 Pro и основная камера в X300. Старшая модель оснащена сенсорами HPB (Vivo + Samsung) и LYT-828 (Vivo + Sony), улучшенной стабилизацией и возможностью записи 4K-видео при 60 fps.

Обе новинки работают на чипсете Dimensity 9500 (3 нм) в паре с графическим процессором G1-Ultra и нейрочипом V3+, обеспечивающим продвинутую обработку фото и видео.

Смартфоны получили LTPO-дисплеи 8T с яркостью до 2000 нит, защиту IP68/IP69, аккумуляторы до 6510 мАч с 90-Вт зарядкой и ОС OriginOS 6.

Источник:Vivo
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vivo
,
#камерофон
,
#Россия