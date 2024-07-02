Долгожданные Xiaomi Redmi K80 и K80 Pro засветились в базе IMEI-сертификации

По данным Gizmochina, новые модели обещают значительные улучшения по сравнению с предыдущими версиями, Redmi K70 и K70 Pro.

В базе IMEI указаны модельные номера: 24122RKC7C для Redmi K80 и 24127RK2CC для K80 Pro. Ожидается, что младшая версия выйдет на глобальный рынок под названием Poco F7 Pro.

Прошлые модели серии были оснащены 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельной основной камерой и 16-мегапиксельной фронталкой.

Redmi K70 работал на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, а K70 Pro — на Snapdragon 8 Gen 3.

В новой серии Redmi K80 будет использоваться чипсет Snapdragon 8 Gen 3, а флагманский K80 Pro получит Snapdragon 8 Gen 4. Это обеспечит более высокую производительность и новые функции.

Ожидается, что официальная презентация устройств состоится в ноябре.