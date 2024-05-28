Долгожданный анонс Honor 200 и 200 Pro: уникальный дизайн камеры, флагманское железо и очень яркий экран

Долгожданный анонс Honor 200 и 200 Pro: уникальный дизайн камеры, флагманское железо и очень яркий экранЗвучит как интересный аппарат
Pro-версия оснащена процессором Snapdragon 8s Gen 3 и системой охлаждения с испарительной камерой. Батарея смартфона на 5200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку 66 Вт.
Экран устройства — OLED с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 2700 × 1224 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью до 4000 нит. Основная камера на 50 Мп оснащена OIS, также есть сверхширокоугольная камера на 12 Мп и портретная камера на 50 Мп.
Младшая модель Honor 200 использует чип Snapdragon 7 Gen 3 и батарею без поддержки беспроводной зарядки. Экран немного меньше — 6.7 дюймов, разрешение 2664 × 1200 пикселей. Основная камера также 50-мегапиксельная, но с сенсором Sony IMX906.
Цены на Honor 200 варьируются от 2699 юаней за базовую модель до 3199 юаней за старшую. Honor 200 Pro стоит от 3499 юаней до 4499 юаней.