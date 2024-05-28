Долгожданный анонс Honor 200 и 200 Pro: уникальный дизайн камеры, флагманское железо и очень яркий экран

Pro-версия оснащена процессором Snapdragon 8s Gen 3 и системой охлаждения с испарительной камерой. Батарея смартфона на 5200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку 66 Вт.

Экран устройства — OLED с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 2700 × 1224 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью до 4000 нит. Основная камера на 50 Мп оснащена OIS, также есть сверхширокоугольная камера на 12 Мп и портретная камера на 50 Мп.