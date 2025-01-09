Долгожданный флагман OnePlus 13R на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально

Батарея увеличилась до 6000 мАч, обеспечивая до 52 минут для полной зарядки мощностью 80 Вт. Экран представляет собой 6.78-дюймовую LTPO OLED-панель с адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и поддержкой Dolby Vision.

Смартфон защищён по стандарту IP65 и оснащён Gorilla Glass 7i. Цены начинаются от $600 за версию с 12/256 ГБ памяти. OnePlus 13R уже доступен для предзаказа.