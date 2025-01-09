Долгожданный флагман OnePlus 13R на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально

Опубликовано 09 января 2025, 08:311 мин.
Долгожданный флагман OnePlus 13R на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 представлен официальноЦена... терпима
OnePlus официально представила новый смартфон 13R, который получил впечатляющие обновления по сравнению с предшественником.
Главной изюминкой стал 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным зумом, дополняющий основную 50-мегапиксельную камеру Sony LYT-700 с оптической стабилизацией.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, предлагая отличное сочетание производительности и цены.
Батарея увеличилась до 6000 мАч, обеспечивая до 52 минут для полной зарядки мощностью 80 Вт. Экран представляет собой 6.78-дюймовую LTPO OLED-панель с адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и поддержкой Dolby Vision.
Смартфон защищён по стандарту IP65 и оснащён Gorilla Glass 7i. Цены начинаются от $600 за версию с 12/256 ГБ памяти. OnePlus 13R уже доступен для предзаказа.