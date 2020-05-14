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Долгожданный флагман Xiaomi Mi Mix 4 может получит 120 Гц дисплей и камеру с рекордным разрешением

Осталось лишь дождаться официального анонса
Очень долгое время Xiaomi Mi Mix 4 был скорее мифом, чем мало-мальски реальным смартфоном. Но последние недели устройство все больше обретает какое-никакое обличие. Так, сначала представитель компании заигрывал с пользователями, намекая на скорый анонс устройства, а сейчас популярный интернет-инсайдер рассказал о характеристиках неанонсированного флагмана Xiaomi — долгожданный Mi Mix 4 может получит 120 Гц дисплей и камеру с рекордным разрешением.

В данном случае инсайдером является Xiaomishka, который уже успел зарекомендовать себя в качестве достоверного и профессионального “сливателя” секретов китайского техногиганта. Вот и в этот раз он рассказал, что компания разрабатывает новый флагман, который будет работать на процессоре Snapdragon 865, иметь изогнутый дисплей, делающий девайс “безрамочным” с частотой обновления 120 Гц, а также главный модуль в основной камере на 144 Мп! Это, к слову, рекордное разрешение на сегодняшний день — пока что на рынке представлены лишь устройства, оснащенные 108 Мп модулями.

Важно отметить, что Xiaomishka перечислил характеристики смартфона под кодовым именем Verthandi, но все слухи говорят о том, что под ним скрывается именно что новое устройство в линейке Xiaomi Mi Mix. Анонс новинки ожидается во второй половине текущего года.

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