Долгожданный флагман Xiaomi Mi Mix 4 может получит 120 Гц дисплей и камеру с рекордным разрешением

В данном случае инсайдером является Xiaomishka, который уже успел зарекомендовать себя в качестве достоверного и профессионального “сливателя” секретов китайского техногиганта. Вот и в этот раз он рассказал, что компания разрабатывает новый флагман, который будет работать на процессоре Snapdragon 865, иметь изогнутый дисплей, делающий девайс “безрамочным” с частотой обновления 120 Гц, а также главный модуль в основной камере на 144 Мп! Это, к слову, рекордное разрешение на сегодняшний день — пока что на рынке представлены лишь устройства, оснащенные 108 Мп модулями.