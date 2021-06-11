Долгожданный флагман Xiaomi Mi Mix 4 получит рекордно быструю зарядку

Речь идёт о Xiaomi Mi Mix 4, которому приписывают просто сказочные характеристики. Например, инсайдеры заявляют, что устройство получит третье поколение подэкранной фронтальной камеры. Это, якобы, позволит китайскому бренду сделать область её нахождения незаметной, сохранив при этом высокое качество получаемых снимков.

Но куда интереснее свежие данные. Как минимум потому что звучат они более реалистично.

Если верить источникам в сети, Mi Mix 4 получит рекордно быструю зарядку. Сообщается, что беспроводной метод будет поддерживать мощность в 70 Вт, в то время как проводной все 120 Вт, пишет MyDrivers. Это позволит заряжать грядущий флагман в считанные минуты как по проводу, так и без него.

Отметим, что ранее устройство уже «засвечивалось» в базе данных сертификатора 3C. Оттуда мы узнали, что смартфон оснастят двумя аккумуляторами по 2430 мАч каждый. При этом прошлые утечки также приписывали смартфону топовую платформу Snapdragon 888 в качестве основы.