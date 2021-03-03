Долгожданный флагман Xiaomi Mi Mix 4 получит версию с гибким дисплеем

Напомним, что прошлые инсайды сообщали о том, что в основу новинки ляжет флагманский процессор Snapdragon 888. Также устройству приписывали 6,38-дюймовый экран в сложенном состоянии. Что интересно, судя по описанию, как минимум в таком положении аппарат будет сильно напоминать уже представленный в 2019 году Xiaomi Mi Mix Alpha.