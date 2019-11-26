Долгожданный флагман Xiaomi обзавелся датой анонса

После того, как Redmi представила свои флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, компания официально подтвердила, что уже начала готовить новый смартфон линейки Redmi K30. Ранее ходили слухи, что компания покажет новинку уже в декабре и только сейчас вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг официально подтвердил дату анонса.