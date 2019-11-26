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Сегодня 13:03
Долгожданный флагман Xiaomi обзавелся датой анонса
Его покажут уже в следующем месяце
После того, как Redmi представила свои флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, компания официально подтвердила, что уже начала готовить новый смартфон линейки Redmi K30. Ранее ходили слухи, что компания покажет новинку уже в декабре и только сейчас вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг официально подтвердил дату анонса.
Так, Вейбинг опубликовал тизер устройства, на котором указана дата 10 декабря. Предполагается, что смартфон будет оснащен 6,66 дюймовым Full HD + экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Кроме того, согласно утечкам, Redmi K30 будет оборудован процессорами и Qualcomm и MediaTek.
По словам инсайдеров, несмотря на то, что смартфон представят уже в декабре, в России его можно будет приобрести не раньше марта следующего года.